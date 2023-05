Formation : Colas environnement recrute des alternant.es pour ses activités en dépollution

Colas Environnement, filiale du groupe Colas spécialisée dans la dépollution des sites et sols pollués et la réhabilitation de friches, poursuit son expansion en France. Pour soutenir sa croissance, l'entreprise lance une campagne de recrutement d’alternant.es.



"Nous offrons l'opportunité de former aux métiers de Technicien.ne de chantier et Ingénieur.e de travaux sur nos sites de Bordeaux, Nantes, Dunkerque, Paris et Lyon", promet le service recrutement.



Une opportunité pour les candidat.es intéressé.es par les travaux et l’environnement, avec la possibilité d'évoluer au sein d’une entreprise innovante. Les activités couvrent des domaines très variés : traitements chimiques et biologiques, traitement de l'air, traitements physiques, gestion sur-site et hors-site, R&D.



Chez Colas Environnement, vous pourrez réaliser des missions responsabilisantes dans une ambiance de travail positive. Vous intégrerez aussi un contexte technique en constante évolution, aux côtés d'une équipe passionnée et expérimentée. "Nous proposons des conditions de travail attractives favorisant l’épanouissement professionnel , précise le service.



L’entreprise se distingue par la valorisation de l'engagement, la créativité et la volonté d'apporter des solutions durables aux défis environnementaux. Colas Environnement s’engage d’ailleurs à offrir un suivi personnalisé des recrues et à offrir une réelle perspective de carrière. À connaître !



Que vous soyez en Bac+2, +3 ou +5, rejoignez Colas Environnement en envoyant votre candidature à : recrutement@cer.colas.fr.