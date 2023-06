Recrutement : Colas Environnement s’intéresse aux chargé.es d’études pour ses marchés en dépollution

Le spécialiste des sites et sols pollués et de la réhabilitation de friches, Colas Environnement, recherche activement des chargé.es d’études pour le montage d’offres. L’entreprise est en croissance sur un marché porteur. Au point où elle redimensionne son équipe projets pour analyser les appels d’offres, réaliser les études techniques et économiques approfondies, coordonner les services de l’entreprise et proposer des solutions novatrices aux clients.



Le contexte professionnel est passionnant avec de la diversité dans les domaines d’intervention : traitements chimiques et biologiques, traitement de l'air, traitements physiques, gestion sur-site et hors-site, R&D. Les chargés d’études jouent d’ailleurs un rôle clé dans l’élaboration et la gestion des offres de Colas Environnement.



« Chez Colas Environnement, nous sommes fiers de proposer des conditions de travail attractives où règne un climat agréable dans un environnement technique et innovant », souligne le service recrutement. Et d’ajouter, « Nous valorisons l’engagement, la créativité et la volonté d’apporter des solutions durables aux défis environnementaux ». En conclusion, Colas Environnement ouvre bel et bien des opportunités de carrière à ses collaborateurs et collaboratrices en s’appuyant sur sa capacité à accompagner, former, responsabiliser et à faire évoluer.



Vous êtes passionné.e par les travaux et l’environnement ? Colas Environnement cherche à attirer des talents pour des métiers qui ont du sens. Faites-vous connaître et envoyez votre candidature par e-mail : recrutement@cer.colas.fr