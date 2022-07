La Communauté de Communes du Genevois (74) recrute 7 agents pour son service Eau-Assainissement

Professionnels de l'eau et de l'assainissement, vous souhaitez profiter d’un cadre de vie agréable, et vous réaliser dans votre métier ? En Haute-Savoie, la Communauté de Communes du Genevois recrute, avec des atouts pour vous convaincre !

Un territoire remarquable au service des habitants

Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de Communes du Genevois (CCG) est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes de Haute-Savoie sont réunies au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples, soucieuse du cadre de vie et des services rendus aux 49 000 habitants du territoire.

Le saviez-vous ? La CCG gère l’assainissement et la production d’eau potable en régie sur la totalité de son territoire. Elle gère aussi la distribution d’eau potable pour 11 des 17 communes. [recrutements]

Un engagement en faveur de la ressource en eau

Pour répondre aux enjeux démographiques, à ceux de la qualité de l’eau et des milieux et pour respecter les obligations réglementaires, le projet de service de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement a été adopté en février 2022. Une vision prospective sur 10 ans fixe de belles ambitions à ce service.

Contexte. Dans le domaine de l’eau potable, la CCG vise à fiabiliser et à sécuriser davantage la production et la distribution. Concernant l’assainissement, un changement d’orientation stratégique est à l’oeuvre.

Un contexte professionnel très porteur

Un plan pluriannuel d’investissement de 120 M€ est prévu pour la politique Eau. Au programme : le renouvellement courant des équipements et ouvrages et la réalisation des nouveaux ouvrages structurants. Parmi les projets mobilisateurs : la création d’une usine de traitement d’eau potable par osmose inverse, la création de deux forages supplémentaires, la construction de deux nouvelles stations d’épuration de 4 000 et 17 000 EH, l’abandon progressif des stations macrophytes et le transfert des effluents vers une station existante…

La CCG crée 7 postes H/F : Technicien Eau et Assainissement • Ingénieur chargé d’opérations Eau et Assainissement • Technicien études et travaux Eau et Assainissement • Technicien exploitation / distribution • Chargé de Mission GEMAPI • Technicien Assainissement Non Collectif • Agent d’exploitation Eau Potable. [+ d'info]