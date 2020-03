Le cuivre recyclé de Sorevo Environnement est Origine France Garantie

Nous cherchons à réduire nos besoins de transport...

Les gisements de cuivre à recycler sont conséquents en France. Et si nous revendions la matière première secondaire au plus près, sur le marché national ? C’est le pari tenu par Sorevo Environnement, recycleur multi-matériau implanté dans le Val-d’Oise et dans les Hauts-de-Seine, adepte de la proximité.



“Avec les techniques employées aujourd’hui sur nos sites, l’intensité en main-d’oeuvre pour traiter les câbles électriques est faible. De sorte que notre production de grenailles de cuivre est compétitive en termes de coût.”, déclare Éric de l’Étoille, président de Sorevo Environnement. Y compris par rapport à l’Asie, pénalisée par le renchérissement des coûts de transport et de main-d’oeuvre.

Plus de proximité avec le label Origine France Garantie

Pour sensibiliser les acheteurs - fondeurs industriels, sous-traitants de l’automobile ou de l’aviation -, Sorevo Environnement a fait certifier “Origine France Garantie” son cuivre recyclé. L’entreprise a la capacité de traiter 5 tonnes de câbles par heure et vend déjà 60% de sa production de grenailles sur le marché français. Elle espère accroître ce pourcentage.



Avec un effectif salarié de 40 collaborateurs et 45.000 tonnes de matériaux traités par an, Sorevo Environnement est un acteur du territoire francilien, engagé à faire vivre le concept d’économie circulaire. "La France doit valoriser ses propres déchets, c’est du bon sens”, conclut Éric de l’Étoille.

Chez Sorevo Environnement, le cuivre à recycler provient principalement des déchets de déconstruction du bâtiment, mais aussi des artisans électriciens ou de particuliers. Les flux entrants sont principalement régionaux.

L’environnement. Sorevo Environnement privilégie les circuits courts pour réduire les émissions de CO2 liées au transport. La chaîne de traitement des câbles de cuivre est 100% électrique. 60 % des produits valorisés sont revendus en France.