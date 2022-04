3 solutions homme-machine qui améliorent les performances du recyclage

Mieux collecter, mieux trier et baisser la sinistralité du traitement des déchets : 3 solutions novatrices font progresser la filière déchets. Leur point fort : allier savoir-faire métier et technologie.

Infinitri - Mieux suivre les anomalies de collecte des déchets

La manchette connectée développée par Infinitri permet aux ripeurs de faire remonter les anomalies sur leur parcours. C’est ainsi que sur une zone test, le taux de refus pour la collecte sélective est passé de 33% à 16%*.



Cette solution digitalise les processus, évitant les rapports papier sujets à erreur et lourds à traiter. La précision est elle aussi améliorée, puisque ce n’est plus le camion qui sert de base GPS mais bien le code de chaque benne.



L’implication directe du ripeur permet d’ajouter à cela une connaissance parfaite du terrain. C’est ainsi qu’en s’adaptant à la réalité de chaque tournée, le nombre d’anomalies de tri remontées a baissé de 43%*.



*Sur le territoire de Limay, en collaboration avec GPS&O



[+] Pour en savoir plus :



Découvrez la solution Infinitri, dispositif digital de remontée des anomalies de tri par les ripeurs, par Infinitri. + d'info



Pellenc st - Mieux analyser les données sur les centres de tri

La solution Smart and Share de Pellenc st met à disposition des clients le relevé et l’analyse des données générées par leur centre de tri.



La partie Smart capte et restitue toutes les données quantifiables générées par les machines. Ces données sont traitées de manière à être appréhendables par le client. Mais c’est l’angle Share qui complète la solution : l’analyse et le suivi de ces chiffres sont faits par un technicien dédié. Il peut ainsi faire le lien avec les opérateurs en se rendant sur place. Sa compréhension technique des données lui permet d’établir les diagnostics de réparation ou d’optimisation adaptés.

Pour en savoir plus :



Découvrez la solution Smart and Share incluse dans le service PACK pour optimiser les centres de tri des déchets, par Pellenc st. + d'info

Kooi - Mieux détecter les risques incendie sur les centres de tri

Pour prévenir les incendies, l’entreprise Kooi a mis au point une caméra thermique dotée d’intelligence artificielle couplée au deep learning. Mais pour traiter 96% des alertes de surchauffe en moins de 16 secondes, les "yeux des techniciens" du centre d’alerte intégré Kooi sont essentiels.



L’innovation technologique assure une surveillance en temps réel des évolutions de température et sait faire la différence entre vraies alertes précoces et sources de chaleur normales.



C’est sur l'étape suivante, la levée de doute, que le centre d’alarme Kooi est déterminant. Les techniciens étant dédiés à cette solution, la prise en charge se fait avant même le déclenchement d’un feu.