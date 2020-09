Risques : le secteur du recyclage développe des solutions pour les masques usagés

Le contexte de crise sanitaire a augmenté l’utilisation des masques et des gants de protection - souvent jetés au sol, ou dans les mauvaises poubelles. Et si l’innovation apportait une solution concrète à ce fléau ?

A4 recyclage innove pour décontaminer les masques usagés

[+]

Pour aider à maîtriser la crise sanitaire Covid-19, le ministère des Armées a lancé un appel à projets de solutions innovantes. A4 recyclage - spécialiste du traitement de déchets recyclables - a répondu présent. À la clef : un prototype d’équipement pour désinfecter les masques et les gants usagés, en préalable à leur mise dans le circuit d’ordures ménagères.



L’entreprise commercialise aujourd’hui Améthyste 300, une borne de traitement des déchets EPI avec un processus de lampe UV. L’équipement désinfecte et stérilise les masques et gants usagés, potentiellement infectés, et évite le risque de contamination croisée du virus Covid-19 à l’homme.



L’entreprise déploie actuellement 3 versions de son équipement de désinfection.



La version initiale, sous la forme d’une armoire à rayons UV germicides. “Lorsqu'un masque est jeté, cela déclenche un cycle de désinfection de 15 minutes", explique Eric Di Mercurio, son inventeur. "Et 98% des virus et bactéries sont détruits", ajoute-t-il. Une version mobile, de plus grande capacité en masques, disponible en location pour les salons et les événements. Une version “mobilier urbain”, autonome grâce à ses panneaux solaires, qui cible les communautés des communes, mairies, parkings de supermarchés, parcs d’affaires ou centres de formation.



La solution à fort potentiel, commercialisée dès ce mois de septembre, intéresse tout établissement recevant du public. A4 recyclage propose, par ailleurs, des bornes fixes d’apport volontaire, sans traitement, pour organiser la collecte des masques dans les lieux publics. “Idéal pour inciter les citoyens à jeter leurs masques au bon endroit.” précise Eric Di Mercurio.