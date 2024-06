Décarboner la mobilité : défis et solutions pour les entreprises et les territoires

Sur REMOOVE 2024, le salon des solutions en matière de mobilité et d’énergie en 2024, de nombreux acteurs sont venus présenter leurs démarches en faveur de la mobilité décarbonée. Cet événement, organisé par la CCI Seine-et-Marne, a abordé les sujets clés de la décarbonation de la mobilité, avec la mise en lumière d'initiatives locales. Elles portent sur la production d’hydrogène vert, la mutation des véhicules, les nouveaux carburants, les solutions d’assistance à la conduite, l'intégration des mobilités douces dans la conception des bâtiments et des quartiers, le couplage des énergies renouvelables avec les bornes de recharge des véhicules électriques... A voir sur le mini-site "Le replay de REMOOVE 2024".

La CCI France et la CCI Seine-et-Marne sont vraiment engagées dans la décarbonation du territoire et des entreprises. Nous souhaitons utiliser la plateforme Remoove pour créer un espace d’échanges et de partage des idées sur du long terme.

Jean-Charles Herrenschmidt, Président de la CCI Seine-et-Marne