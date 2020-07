Le cadre réglementaire va s’éclaircir pour la réutilisation des eaux usées traitées

Le contexte réglementaire va s’éclaircir en France pour l’installation d’équipements destinés à la réutilisation des eaux usées traitées. De quoi doper le marché et garantir l’accès à l’eau, élément essentiel dans la lutte contre les épidémies.

Avec GREM, Remosa garantit durablement l’accès à l’eau

Alors que le règlement européen UE 2020/741 sur les exigences pour la réutilisation de l'eau est désormais publié, les États membres passent à sa transposition en droit national. Dans le cas de la France, les pratiques d’hygiénisation devront être renforcées, laissant augurer une amélioration des process.



Certains équipementiers sont déjà prêts à déployer leurs gammes, tel que Remosa - spécialiste du traitement des eaux usées - avec sa station GREM. Une solution dédiée à la récupération des eaux de lavabos, baignoires, douches... pour un usage secondaire.



Parmi les applications possibles, l'équipementier souligne la démocratisation du lavage des mains dans des zones en stress hydrique, en site isolé, ou tout simplement en évitant le gaspillage. Un argument loin d'être anodin en période de crise sanitaire, par exemple avec Covid-19, où la protection contre le virus impose un lavage des mains soigneux et fréquent d’au moins 20 secondes.



La station GREM, de Remosa, est une solution de traitement des eaux usées dont la technologie membranaire et biologique permet d’obtenir un effluent de haute qualité. L'ajout d'hypochlorite sodique, précisément dosé, permet d'ailleurs de conserver les propriétés sanitaires de l'eau de réutilisation dans le temps, indique Esther Hernandez, ingénieure commerciale chez Remosa.



Se laver les mains, librement, avec peu de ressources en eau, sans bactéries ni virus... voilà une promesse qui fait sens pour réagir aux épidémies actuelles et futures.