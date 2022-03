Rencontres franco-allemandes : l’efficacité énergétique, levier de la décarbonation de l’industrie

La crise énergétique le démontre une fois de plus : réduire nos consommations, notamment industrielles, grâce à des solutions alternatives est fondamental.



Venez en discuter avec des experts et offreurs de solutions lors des rencontres franco-allemandes sur le thème de "l’efficacité énergétique, levier de la décarbonation de l’industrie", que la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie organise du mardi 29 au jeudi 31 mars 2022, en partenariat avec energiewächter et l’Alliance Allice.



La conférence en ligne, qui aura lieu dans la matinée du mardi 29 mars, mettra l’accent sur la récupération de la chaleur fatale ainsi que sur l’électrification des procédés dans la chimie et les matériaux de construction, en présence d’experts des 2 pays : Ministère de la Transition Ecologique, Université de Stuttgart, Centre de Recherche appliquée de la Bavière, France Chimie, l’Alliance Allice Centre Technique des Tuiles et Briques, et les témoignages de Terreal et Inovyn.



De plus, 8 entreprises allemandes souhaitant initier des partenariats technologiques et commerciaux se présenteront. Elles sont spécialisées dans la récupération de chaleur, les éclairages industriels à haute efficacité, le chauffage infra-rouge, la climatisation-ventilation industrielle, mais aussi l'analyse de la température du gaz, des flux d'énergie et de matières.



Vous pourrez échanger avec ces entreprises lors de rencontres B2B via Teams. Inscrivez-vous, sélectionnez celles qui représentent une opportunité de développement pour votre organisation, et demandez un rendez-vous virtuel individuel !