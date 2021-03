Avec ROZO, améliorez votre performance énergétique et réduisez votre empreinte environnementale

ROZO vous accompagne dans votre transition énergétique

L'année 2021 marque un tournant dans les dispositifs de performance énergétique et environnementale : préparation de la 5ème période des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), obligations de réduction des consommations énergétiques des bâtiments (notamment liées au Décret tertiaire), projet de loi "Climat et Résilience"… Dans ce contexte en pleine effervescence, les entreprises doivent s’adapter et innover, en intégrant la transition énergétique au cœur de leurs stratégies.



Pour vous accompagner, ROZO, société de conseil en performance énergétique, développe depuis 10 ans une véritable expertise répondant à toutes les problématiques d’efficacité énergétique.

Notre expertise au service de votre compétitivité

ROZO, c’est une équipe d’experts pluridisciplinaires qui accompagne ses clients durablement sur l’ensemble des leviers de l’efficacité énergétique. Entreprise indépendante, éthique et à taille humaine, l’ADN de ROZO est partagé par ses 60 salariés engagés pour la sobriété énergétique.



Avec cinq agences en France et une en Espagne, ROZO continue son développement territorial pour être au plus proche de ses clients.



Notre expertise nous permet d’agir autour de 6 métiers :

• La réalisation d’audits et études énergétiques

• La stratégie d'achats d'énergies

• La valorisation des Certificats d'Economies d'Energie (CEE)

• La mise en place d'un Système de Management de l’Energie (ISO 50001)

• La réalisation de formations personnalisées sur différentes problématiques énergétiques (PROREFEI, CEE, ISO 50001, achats d’énergie, utilités industrielles)

• La mise en place de programmes CEE, notamment sur la mobilité durable

ROZO, acteur de la mobilité durable

Depuis plusieurs années, ROZO a également développé un savoir-faire dans le cadre des programmes financés par les CEE dédiés à la mobilité durable.



Coup de Pouce Vélo : un bilan réussi !



Programme phare de ROZO porté en partenariat avec la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB), le Coup de Pouce Vélo (CDPV) a pour objectif d’encourager la pratique du vélo par les Français. Alors qu’il prend fin dans quelques jours, le CDPV a eu un impact vertueux sur tout un écosystème : la santé, l’environnement et l’économie.



• Près de 2 millions de personnes ont bénéficié de l’opération

• Le CDPV a favorisé le report modal et consolidé l’utilisation de la bicyclette au quotidien et sur la durée

• Le programme a généré la création de nombreux emplois dans la filière du vélo (notamment pour les réparateurs) développant l’économie locale

• Soutenu par le gouvernement, le dispositif a largement été relayé pour encourager la pratique du vélo



Voir le bilan complet du CDP Vélo