BePOSITIVE : 3 jours pour exposer toutes les solutions d’un monde en transition

Un rendez-vous clé pour construire un monde décarboné

A l’heure du défi climatique, la sobriété énergétique, les énergies renouvelables, le numérique et l’innovation sont au coeur de la trajectoire à suivre pour une gestion optimisée et responsable de l’énergie.



Dans ce contexte en évolution rapide, où marchés et technologies s’interconnectent, la transition énergétique ouvre de nouvelles perspectives de développement et de business.



Salon national de la transition énergétique, BePOSITIVE favorise la transversalité et le dialogue en réunissant ceux qui déploient, industrialisent et installent les nouvelles solutions d’un monde en transition. Un rendez-vous où se dévoilent les dernières innovations et grandes tendances technologiques, mises en lumière par les BePOSITIVE Awards.

Fédérer les filières énergie et bâtiment durable

BePOSITIVE est organisé autour de 4 secteurs phares pour présenter toutes les solutions d’un monde en transition :



• Nouveaux systèmes énergétiques : solaire photovoltaïque, stockage, autres EnR, mobilité durable…

• Solutions constructives : structure et enveloppe, menuiseries et fermetures, matériaux biosourcés, BIM…

• Energie dans le bâtiment : confort thermique, traitement de l’air, gestion de l’eau, domotique, équipement électrique…

• Bois énergie - Flam’expo : cheminées et inserts, poêles à combustible bois, conduits et sorties de toit…



Lieu d’échanges et de rencontres, BePOSITIVE favorise la mise en réseau de l'ensemble des professionnels du secteur : des décideurs nationaux mais aussi européens, pour élargir son réseau et développer ses opportunités de business en France et à l'étranger.

Les 4 familles de visiteurs sur BePOSITIVE : artisans & entreprises du bâtiment (agenceurs, installateurs, chauffagistes, climaticiens, électriciens, plombiers…) • collectivités publiques (élus, techniciens des collectivités…) • prescripteurs (architectes, bailleurs sociaux, BE, promoteurs…) • distributeurs & négociants.

S’informer et se former grâce à des contenus experts

Le salon BePOSITIVE 2023 mettra à l’honneur 3 thématiques clés pour aborder les enjeux de la transition énergétique :



• Digitalisation de l’énergie : BePOSITIVE mettra en lumière les solutions numériques les plus innovantes qui accompagnent la montée en charge de l’autoconsommation, de la sensibilisation à la consommation et de la connectivité des bâtiments.



• Construction durable : RE2020, éco-matériaux, réemploi, gestion des démolitions… la manière de concevoir un bâtiment évolue pour penser son cycle de vie. BePOSITIVE mettra ces évolutions à la une, avec des retours d'expériences, des solutions innovantes et des points de vue d'acteurs.



• Emploi et formation : BePOSITIVE proposera un espace dédié où centres de formation spécialisés, entreprises et professionnels en recherche d'emploi ou de formation partageront leurs besoins et opportunités.

