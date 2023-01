CGLE 2023 : conférences, solutions techniques et mises en relation avec les recruteurs

Le Carrefour des Gestions Locales de l'Eau se tiendra les 25 et 26 janvier 2023 à Rennes. Interview de Sophie Noël, directrice du salon, qui annonce les sujets phares de l'édition 2023, de nouveaux exposants et la possibilité de rencontrer les recruteurs.

CGLE 2023 : faire face à la raréfaction de la ressource

L'édition 2023 du Carrefour des Gestions Locales de l'Eau (CGLE) abordera les sujets qui font l'actualité : sécheresse, résilience territoriale, efficacité des réseaux, gestions des eaux pluviales, emploi et nouvelles compétences... Plus de 500 exposants seront présents dont une quarantaine de nouveaux arrivants. Le programme de conférences sera très riche aussi.

Interview de Sophie Noël, directrice du CGLE

Les Rencontres pour l'Emploi des Professionnels de l'eau

L'organisateur idealCO a décidé de renforcer le dispositif « emploi » du CGLE, avec son partenaire Emploi-Environnement. Parce qu'à horizon 2025, la filière Eau aura besoin de plus de 13.000 postes ETP - équivalent temps plein -, dont 7.000 pour remplacer les départs à la retraite.



Désormais, les Rencontres pour l'Emploi des Professionnels de l'eau font partie des rendez-vous structurants du salon, avec pour objectif de promouvoir les métiers, aider les organisations à trouver les bons profils et soutenir les jeunes dans leur recherche. Pendant le salon, recruteurs, organismes de formation et candidats pourront échanger sur l'espace Emploi du CGLE - hall 8, stand 438.



Les inscriptions au job-dating, assuré par Emploi-Environnement, sont ouvertes. Simple et rapide, la marche à suivre est accessible ICI.