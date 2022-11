EnerGaïa : un forum incontournable en 2022 pour les EnR

Deux pavillons thématiques sur le bâtiment et le transport

Chantiers prioritaires pour la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le bâtiment et le transport durables font l’objet de pavillons dédiés : 2 x 100 m2 qui rassembleront sociétés et institutions spécialisées.



Le Pavillon « Bâtiment Durable » sera orienté autour de la construction bas carbone, l’aménagement de nouveaux quartiers, la rénovation et l’exploitation efficace des bâtiments.



Le Pavillon « Transport et mobilité durables » présentera, quant à lui, des solutions d’efficacité énergétique dans une logique économique (baisse des factures, autonomie énergétiques), et s’inscrira dans les problématiques de logistique urbaine (révision du modèle sans diesel, zones à faible émission dans les métropoles, livraison du dernier kilomètre).

Des rendez-vous d’affaires ciblés

Le Forum EnerGaïa offre cette année, aux visiteurs, la possibilité de prendre des rendez-vous d’affaires suite à leur inscription, des rendez-vous ciblés selon leurs centres d’intérêts. Il s’agit là d’une véritable plus-value en termes de gain de temps et d’efficacité pour les visiteurs.

Inscription. Pour venir au Forum EnerGaïa, les 7 et 8 décembre 2022 à Montpellier, pensez à vous inscrire dès aujourd'hui. Les inscriptions sont gratuites et vous aurez accès aux rendez-vous d'affaires !



Des conférences d’experts pour préparer le monde qui vient

Cette 16ème édition du Forum EnerGaïa va se tenir dans un contexte de crise climatique et énergétique particulièrement aigüe.



Sensibiliser sans affoler, alerter et positiver, envisager sereinement l’avenir et le construire durablement… les organisateurs d’EnerGaïa 2022 ont pris le parti d’une édition particulièrement humaine. Elle devrait toucher chacun dans ses convictions les plus intimes.



Que signifie une sobriété adaptée aux limites écologiques de la planète ? Comment sortir d’une politique climatique de petits pas ? Une vraie transition énergétique est-elle seulement possible ? La plénière d'ouverture d'EnerGaïa abordera ces sujets avec trois personnalités invitées : Lucile SCHMID, co-fondatrice et vice-présidente du think tank La Fabrique écologique, Jean-Baptiste FRESSOZ, historien des sciences, des techniques et de l'environnement, chercheur EHESS-CNRS, Bruno VILLALBA, professeur de science politique à AgroParisTech.

Programmation. EnerGaïa 2022, c'est une cinquantaine de conférences, tables rondes, ateliers et de pitches sur les EnR, sur la transition énergétique et sur la sobriété. Le programme complet est disponible ICI.