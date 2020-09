ENVIROPRO, des salons en région pour toutes les solutions environnementales

Exposer sur un salon B2B en Environnement avec un ancrage régional fort : c’est ENVIROPRO. Angers, Bordeaux, Nancy et région Nord… la proximité est un atout pour mobiliser les visiteurs. Le point sur une formule qui marche !

Les solutions environnementales au cœur des territoires !

Seuls évènements régionaux totalement dédiés à l'ensemble des solutions environnementales, les salons ENVIROPRO répondent à la demande croissante des acteurs économiques à évoluer vers un modèle de développement plus durable.



Véritable outil d’accompagnement environnemental, toutes les entreprises, industries et administrations publiques pourront y trouver les produits, services et conseils adaptés à leurs problématiques.

ENVIROPRO intéresse tous les acteurs économiques : Collectivité & Territoires • Industrie & Éco-industries • BTP • Logistique, Transport, Infrastructure • Tourisme • Agricole • Santé • Services…

Des événements pour faciliter les contacts et les visites

Implantés au cœur de régions fortement impliquées dans le développement durable, au plus près des porteurs de projets, les salons ENVIROPRO sont visitables en 1 journée, proposent une grande diversité de solutions et offrent un maximum de services gratuits (entrée, parking, conférences, vestiaires…).



Ils répondent ainsi aux 3 contraintes majeures des visiteurs : la distance, le temps et les coûts. Les exposants sur ENVIROPRO tirent profit de cette facilité à mobiliser un visitorat de proximité, particulièrement actif.

ENVIROPRO couvre toutes les problématiques clés : Eau, Déchets, Énergie, Air, Bruit, Mobilité, Sols, Biodiversité, Assainissement, Tri, Valorisation, Efficacité hydrique, Milieux naturels, Risques, Prévention, Surveillance, Smart Solutions, Bas carbone, Aménagement urbain, Éco-conception, Ressources, Efficience, RSE, Durabilité, Écoconstruction, Économie circulaire, Protection de l’environnement…

Partenaire de votre développement sur le long terme

[+]

Chez ENVIROPRO, les entreprises et les administrations publiques peuvent compter sur un partenaire de communication et de développement engagé sur le long terme.



• Des offres adaptées à tous les budget : TPE, PME, grands groupes, start-up, bureaux d'études… les offres d’ENVIROPRO s'adaptent à tous types de structures… à partir de 1.000 € pour les 3 jours d'exposition.



• Une visibilité optimale : ENVIROPRO offre un panel d'outils à ses exposants pour optimiser leur participation (annuaire en ligne – version premium -, application de gestion des visiteurs pour tous les exposants, village start-up, espace services, conférences, nouveautés & innovations, prises de RDV facilitées, espaces extérieurs…).



• Un calendrier bien défini : ENVIROPRO Centre Ouest à Angers du 8 au 10 décembre 2020 • ENVIROPRO Sud-Ouest à Bordeaux du 8 au 10 juin 2021 • ENVIROPRO Grand Est à Nancy en octobre 2021 • ENVIROPRO Nord en 2022. Voilà de quoi préparer votre politique événementielle.

Un salon écoresponsable : ENVIROPRO s’engage à réduire la consommation énergétique, maîtriser les déchets, adopter une restauration responsable, privilégier les équipements éco-conçus, adopter une démarche d’éco-communication, sensibiliser les fournisseurs partenaires, exposants et visiteurs du salon sur la démarche écoresponsable.