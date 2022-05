CGLE, quelles sont les promesses du salon pour l'édition de juin 2022 ?

En présentiel à Rennes avec une belle programmation

Le Carrefour des Gestions Locales de l'Eau va ouvrir ses portes les 29 et 30 juin 2022 à Rennes. Quatre halls du parc des expositions sont organisés pour accueillir les 500 exposants qui font l'actualité du secteur de l'eau. Et organiser plus de 130 conférences. Sophie Noël, directrice du CGLE, présente les atouts de l'édition 2022.

Interview de Sophie Noël, directrice du CGLE, au sein de l'usine d'eau du SEDIF à Méry-sur-Oise (4'32'')

L'emploi et les compétences à l'honneur sur l'édition 2022

Facilitateur de la mise en oeuvre des solutions durables du secteur de l'eau, le CGLE met en lumière l'emploi et les savoir-faire de la filière avec son partenaire Emploi-Environnement. Demandeurs de profils aptes à relever le défis de la préservation de la ressource en eau, les exposants - publics ou privés - recevront les candidats inscrits au job-dating du salon. Autant d'opportunités d'emploi ou d'évolution de carrière à la clé !