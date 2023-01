Hyvolution, le salon d'une filière hydrogène très active !

Trois questions à…

Pierre BUCHOU,

Responsable du salon Hyvolution

#1. La croissance du salon Hyvolution fait beaucoup parler... un nouveau champion de l'événementiel en France ?

On peut dire que le salon se porte bien. Il s'agit du plus gros salon d'Europe consacré à l'Hydrogène, reconnu par les acteurs pour qui la transition énergétique est synonyme de compétitivité durable et de résilience.



Cette année, près de 54% des exposants ciblent le marché de l'industrie, 47% se développent sur le marché de la mobilité, 43% adressent celui de l'énergie. Et l'écosystème du salon ne cesse de s'élargir avec la montée en puissance des acteurs du gaz, des matériels électriques et des solutions de services.



Parmi les signaux de l'édition 2023 : un nombre d'exposants (390) en croissance de 30% par rapport à 2022, le rayonnement international confirmé du salon avec 22% d'entreprises internationales exposantes et la présence de 13 entreprises du CAC40 capables d'impulser des projets d'envergure.

#2. Le contexte de marché s'affine et le go réglementaire approche...

La feuille de route est connue avec 10 milliards d'euros promis à la filière d'ici 2030 et un objectif de 6,5 GW d’électrolyseurs installés. Nous parlons d'une transition sur plusieurs décennies, ne l'oublions pas, et la dynamique du secteur fait penser que nous pourrions dépasser les objectifs.



Aujourd'hui, la filière produit des retours d'expérience à partir de pilotes ou de 1ères livraisons. Elle investit en R&D tandis que les donneurs d'ordre sont déjà très avancés dans leurs réflexions. C'est pourquoi, nous lançons cette année Hyvolution SUMMIT, un congrès international pour faciliter les échanges entre leaders de l'hydrogène : 400 décideurs politiques, économiques, investisseurs et chefs d'entreprise, français et internationaux, sont attendus.



En parallèle, Hyvolution FORUM sera le lieu du partage des expériences. Parmi les thématiques : le déploiement d'un réseau de stations-service à hydrogène, l'utilisation de l'hydrogène dans les transports lourds, les ports, les navires... Il y aura aussi des retours issus du secteur de la logistique avec les chariots élévateurs, ou encore dans l'industrie pour la décarbonation. Déjà du concret !

#3. Quelle est la place de l'emploi et de la formation au sein du salon pour aider la filière à recruter ?

La Stratégie nationale hydrogène évoque 50.000 à 150.000 emplois directs et indirects créés d'ici 2030. Il va falloir former et recruter massivement. Une étude de France Hydrogène sur l'adaptation des compétences de 65 métiers du secteur est parlante : 17 métiers requièrent des connaissances génériques sur l'hydrogène et 33 des connaissances approfondies, particulièrement pour les activités de conception (recherche, projets, essais), tout comme pour l'opérationnel (construction, exploitation, maintenance).



Les ingénieurs, techniciens et opérateurs sont aujourd’hui majoritairement formés en entreprise. Avec la montée en puissance de la filière, les industriels souhaitent pouvoir recruter des profils déjà formés à l’hydrogène.



Dans sa logique de "services rendus aux exposants", Hyvolution a noué un partenariat avec le spécialiste Emploi-Environnement pour accompagner la dynamique RH des entreprises et des collectivités. Tous nos exposants peuvent publier leurs offres d'emploi sur le site de notre partenaire. Une sélection sera affichée sur l'espace Emploi du salon, et un job-dating permettra la mise en relation des candidats et recruteurs pendant les 2 jours du salon.