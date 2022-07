Les professionnels et les collectivités au rendez-vous de la 5ème édition du Salon du Littoral

Chaque année, les collectivités et les professionnels des activités liées au littoral sont invitées à se retrouver pendant 2 jours et demi autour de conférences thématiques, de stands d’exposition, de rendez-vous d’affaires et de visites de sites.

Une thématique centrale : « Le Bon équilibre »

Cette nouvelle édition montera la voie vers le bon et le juste équilibre. Plusieurs sujets seront abordés lors des conférences thématiques :

• Aménagement des ports, des villes et du littoral face à la montée des eaux

• Transition énergétique et éolien flottant

• Protection des ressources et de la biodiversité

• Gestion des ressources en eau



Les partenaires du Salon du Littoral évoqueront les retours d’expérience, les innovations et les projets en cours, en France et à l’étranger. Plusieurs grands noms de l’aménagement et du développement du littoral seront présents : EDF, Veolia, Banque des territoires, Aqua Valley. Des conférences se tiendront dont le but sera d’interagir, de partager, et de créer le littoral résilient de demain.

Réunir les décideurs du littoral français et méditerranéen

Pour sa 5e édition, le Salon confirme sa vocation de plateforme public-privé. Grâce à Françoise Gaill, marraine de cette édition, et avec le soutien d’Olivier Poivre d’Arvor, le salon s’associe à la Plateforme Ocean & Climat et la charte Sea’Ties pour créer une matinée dédiée aux villes littorales. Le but : construire des villes littorales modèles dans l’adaptation au changement climatique et à la montée des eaux.



Cette année, le salon s’ancre territorialement, au Cap d’Agde. En partenariat avec Blue, agence de développement économique du territoire sétois et agathois, cette 5e édition s’inscrit donc au cœur des préoccupations et des enjeux de la planification écologique territoriale, impliquant les spécificités du littoral.

Des innovations et des entreprises engagées

Plus de 45 exposants, dont 80% d’entreprises et de startups, seront présents durant les deux jours au Palais des Congrès du Cap d’Agde pour présenter leurs innovations, leurs retours d’expérience, et leurs nouveaux produits.



Trois zones d’exposition seront aménagées cette année : Eau et Biodiversité / Aménagement et Energie / Institutionnels. Parmi les exposants : Iadys, Ecocean, Accoast, NKE Instrumentation, Xylem, Nortek Groupe, BRL Groupe, Valeco, RTE, et bien d’autres.



Enfin, cette année, le Salon innove et propose avec Blue trois parcours de visite de sites et d’entreprises le jeudi 20 octobre matin : Biodiversité et Aquaculture / Port de plaisance / Aire marine protégée.