Salon des Maires : de grandes attentes à l'égard des prestataires en Environnement

La commande publique s'intéresse à la transition écologique

Les études d'opinion sont claires : les français attendent de leur maire des actions en faveur du cadre de vie. La protection de l'environnement se classe à la 3ème place des attentes et l'entretien de la ville à la 4ème, selon un sondage Elabe réalisé en février 2020, pour Les Echos, l'Institut Montaigne et Radio Classique.



Autant dire que cette année, sur le Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL), les solutions environnementales seront questionnées, évaluées, et arbitrées par les élus et les cadres territoriaux.



Nouveaux défis de territoire, nouveaux projets d'élus pour des citoyens impliqués... la transition est assumée par les édiles en quête de solutions concrètes. De l'adaptation au changement climatique à l'économie circulaire, en passant par l'efficacité énergétique ou la protection sanitaire des populations... les équipes municipales sont mobilisées.



Les nouvelles équipes municipales vont vouloir agir

Sur le SMCL 2020, c'est bien l'essentiel des projets environnementaux et la commande publique rattachée qui seront en discussion. Avec des décideurs et des prescripteurs très attendus, puisque 62% d'entre eux ne participent qu'à un seul salon, le SMCL.



Autre atout pour les exposants de l'édition 2020 : celui de profiter du meilleur cycle politique qui soit. Les élus sont en début de mandat, adeptes des "100 jours" pour impulser des décisions structurantes ou pour mettre en oeuvre de plus petites mesures programmatiques.

Exposer et se développer commercialement

Dans un contexte urgent de priorisation des actions pour bien finir 2020, les entreprises doivent cibler "juste" chacun de leurs efforts de communication et de développement.



L'édition 2020 du SMCL promet de contribuer concrètement à la bonne marche des affaires, notamment pour les prestataires des domaines de l'eau, des déchets, de la mobilité et de l'urbanisme durable.



Et si votre entreprise en profitait ? En qualité d'exposant, ou en intervenant au sein d'une conférence thématisée, ou encore, en étant acteur d'un espace de démonstration qui mise sur l'expérientiel... Le Salon des Maires et des Collectivités Locales se tiendra du 24 au 26 novembre 2020, à Paris Porte de Versailles.