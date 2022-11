Sécurisation des chantiers éoliens : le besoin d’une approche de spécialiste

Trois questions à…

coordinateur Sûreté Kooi

#1. Quels sont enjeux de sûreté spécifiques aux sites éoliens ?

Les parcs éoliens sont généralement vastes, isolés, ouverts et sans contrôle d’accès. Les risques de dégradation et de vol d’outils, de matériaux ou encore de carburants, stockés au sol et dont les prix flambent actuellement, sont donc élevés. C’est avéré dans les phases de construction ou de maintenance où de nombreux intervenants travaillent sur le site. Les intrusions peuvent aussi être le fait de promeneurs, de vététistes, d’animaux sauvages… Les éoliennes sont également très exposées aux objets portés par le vent. Les alarmes sont donc nombreuses. Les traiter de manière pertinente et rapide pose un défi technique et organisationnel.

#2. Comment relevez-vous ce double défi chez Kooi ?

Nous misons sur une approche globale de la sûreté alliant la technologie et l’humain. Grâce à nos caméras haute résolution pouvant couvrir plusieurs hectares, nous pouvons anticiper très tôt les atteintes aux biens. Toute intrusion détectée est analysée en temps réel par un téléopérateur de notre Centre de vidéosurveillance. Celui-ci ne gère que nos alarmes, ce qui permet un traitement de chacune en moins de 10 secondes en moyenne. Le déclenchement d’une sirène et la diffusion d’un message d’avertissement suffisent dans 99 % des cas à faire fuir les intrus. En cas de nécessité, la qualité des images et le travail de nos téléopérateurs aboutissent à des levées de doutes avérées, permettant la mise en place d’un protocole de sécurité personnalisé.

#3. Comment adaptez-vous ces solutions aux contraintes opérationnelles des opérateurs ?

Alimentées par panneaux solaires, nos unités d’observation mobiles et temporaires sont aussi rapides à installer qu’à déplacer et désinstaller, en fonction des priorités de chaque client. Chez Kooi, un coordinateur sûreté analyse en amont le risque local (virulence des mouvements anti-éolien, insécurité, etc.) et coconstruit avec le client une formule parfaitement adaptée à son besoin. Enfin, notre application offre désormais aux managers de projets ou de sites, souvent basés à distance, de recevoir les rapports journaliers, images vidéo ainsi que les rapports d’incidents.