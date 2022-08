Sobriété énergétique : réduire les consommations des bâtiments tout en limitant les investissements

Trois questions à…

Cyril Sailly,Président co-fondateur d’advizeo

#1. Le plan de sobriété énergétique prévoit de réaliser 10% d’économie d’énergie en 2 ans. Selon vous, est-ce trop ambitieux ?

C’est un objectif ambitieux pour les bâtiments du secteur tertiaire car il représente une diminution plus rapide que le rythme imposé par le Décret Tertiaire. La difficulté pour réaliser ces économies vient tout d’abord de l’échelle envisagée : réduire de 10% les consommations d’un bâtiment n’est pas particulièrement difficile, en revanche réaliser 10% d’économies d’énergie sur un parc de bâtiments hétéroclites et diffus est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Enfin, le délai est très court et il implique des approches novatrices, qui ne passent pas uniquement par des audits et par des travaux de rénovation. Heureusement, des solutions existent pour réussir ce défi de sobriété en moins de deux ans, avec des temps de retour sur investissement courts et mesurables.

#2. Comment les acteurs publics et privés peuvent-ils agir pour la sobriété énergétique de leurs parcs immobiliers ?

L’utilisation des données énergétiques et bâtimentaires au service de l’Energy Management est primordiale, d’abord pour identifier les sites les plus énergivores qui seront prioritaires à traiter. De même, l’analyse fine des profils de consommation permet de mettre en lumière les sites en dérive énergétique liée à l’occupation ou à la mauvaise régulation des équipements. Ainsi, l’exploitant du bâtiment peut intervenir rapidement et réaliser des gains sans investissement. Enfin, l’exploitation des données, couplée à une expertise technique, permet d’identifier les travaux d’efficacité énergétique ayant le plus d’impact et de mettre en œuvre un plan pluriannuel d’investissement.

#3. Au sein d’advizeo, comment accompagnez-vous vos clients vers la sobriété énergétique ?

Nous exploitons un parc de 40 millions de m² auprès de plus de 200 clients pour lesquels nous fournissons des solutions adaptées à leurs problématiques. Nous sommes en mesure d’instrumenter les bâtiments à l’aide de capteurs IoT, de fournir un logiciel SaaS de management énergétique et de mettre en œuvre des plans d’action de réduction des consommations énergétiques que nos Energy Managers coordonnent sur le terrain. Ces actions permettent de mettre les bâtiments à leur performance énergétique intrinsèque avant d’envisager des travaux de rénovation, que nous priorisons et dont nous avons la capacité de suivre l’impact énergétique.