Bâtiment : 6 solutions pour recourir au photovoltaïque simplement

Autonome et rentable grâce au photovoltaïque

Qu'il soit tertiaire, industriel ou d'habitation... le bâtiment gagne en autonomie énergétique, au meilleur coût. Le prix des équipements baisse et les arbitrages entre autoconsommation, stockage et injection au réseau dépendent de la rentabilité. L'intermitence de l'énergie solaire est de plus en plus lissée. Sur le plan du besoin énergétique, les éléments constructifs s'améliorent. L'édition 2021 de BePositive a révélé de belles avancées.



Vous trouverez cette actualité produit sur Actu-Environnement, dans la rubrique Solutions & Innovations. Et, ci-dessous, une sélection utile.

Deux façons d'intégrer le photovoltaïque. 1• Les tuiles solaires rouges Edilians : ICI. Et l'interview de Pierre Laumesfeld, responsable commercial activité solaire. 2• Les micro-onduleurs APsystems : ICI. Et l'interview de Olivier Jacques, global president.

Deux façons d'autoconsommer l'électricité solaire. 1. Solution intégrée Storage Package Business SMA : ICI. Et l'interview de Vincent Mathely, directeur commercial. 2. L'onduleur-chargeur intelligent Studer Innotec : ICI. Et l'interview de Victor Penas, sales manager Europe.