Comment la certification peut-elle contribuer à l’atteinte de l’objectif net carbone ?

La stratégie bas carbone est dirigée par la réglementation et l’exigence de la norme. Olivier Fauroux, auditeur et expert Sustainability chez LRQA, animera le 30 juin prochain un webinaire visant à éclairer les entreprises dans leur stratégie.

Trois questions à…

Olivier Fauroux,Responsable Produit Sustainability LRQA

Q1. Quels sont les acteurs qui mènent actuellement une stratégie bas carbone ?

Il faut changer la donne d’un point de vue climatique, économique, social, technologique, politique et légal. Dans la lignée du Green Deal, les grands donneurs d’ordre prennent des engagements pour réduire leurs émissions à l’objectif 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Ils entraînent, de fait, l’ensemble de leurs fournisseurs et sous-traitants dans cette prise de conscience.



Alors, j’aurais tendance à dire que tous les acteurs de tous les secteurs industriels sont concernés. Notre mission est de travailler en partenariat avec nos clients pour transformer leurs engagements en matière de développement durable en résultats tangibles et fiables. Les risques et opportunités générés par le changement climatique peuvent ouvrir des opportunités durables, créant de nouveaux avantages concurrentiels.

Q2. Que propose LRQA pour atteindre des objectifs concrets en matière d'impact carbone ?

LRQA est connu comme organisme de certification, mais notre valeur ajoutée va bien au-delà, avec des services de vérification, d’inspection et de formation en lien avec ces référentiels.



La vérification annuelle des émissions au travers des solutions EU ETS est un des outils de maîtrise de l'impact carbone que nous proposons. La solution PRISM+, quant à elle, permet de faire évoluer son système de management par étape. C’est une réponse logique aux besoins des entreprises satisfaites des bénéfices de leur certification ISO 9001, qui souhaitent étendre cette expérience à l'environnement (ISO 14001), la santé et la sécurité au travail (ISO 45001) ou encore à la performance énergétique (ISO 50001). Il y a une forme de frugalité dans notre approche.



Enfin, grâce à la formation LRQA, un auditeur ISO 9001 sera capable de vérifier la conformité au décret plastique et d’auditer ce décret, y compris sur les aspects environnementaux. Voilà des leviers concrets pour atteindre le net carbone.

Q3. Sur quels points insisterez-vous dans votre webinaire du 30 juin, visant à « booster sa stratégie bas carbone » ?

Pendant ce webinaire, nous voulons apporter des clés de compréhension et sensibiliser aux outils et solutions bas carbone dont disposent les entreprises pour élaborer leur feuille de route "durabilité". La durabilité (sustainability) repose sur 5 piliers indissociables : la gestion du carbone, les indicateurs environnementaux, une production et une consommation responsables, la santé/sécurité/bien-être au travail et, enfin, la diversité, l’éthique et les droits humains.



Nous avons sur ces domaines une connaissance du contexte réglementaire et une expertise à partager, nourrie par des retours d’expérience très concrets. Le webinaire du 30 juin sera très riche !