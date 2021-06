La ville intelligente sera au service du citoyen...

SUEZ Consulting, spécialisée en conseil et ingénierie, accompagne les collectivités dans l’aménagement durable de leur territoire. Anticipation, transversalité et inclusion sont les maîtres mots des villes intelligentes qui améliorent la qualité de vie.

Trois questions à…

Bruno Hervet,directeur général de SUEZ Consulting & Smart Cities

Q1. Quels leviers la smart city met-elle en place pour améliorer la qualité de vie des habitants ?

La ville intelligente doit être centrée sur l’usager et le citoyen, en améliorant leur qualité de vie. Cela passe par une plus grande efficience des services urbains pour laquelle une vision transversale est indispensable. En mutualisant les services, il est possible, par exemple lors d’un accident de la route, de gérer en parallèle l’arrivée des secours, la déviation du trafic et de le notifier aux usagers.



La donnée est clé pour bâtir la ville intelligente : il est essentiel de mettre en place des règles pour sa souveraineté et sa protection. Enfin, il faut développer des services (applications pour signaler un souci sur la voie publique, consultations sur les nouveaux usages...) pour renforcer la place du citoyen.

Q2. Quelles solutions déployer pour aider les villes à faire face aux enjeux de demain, notamment liés au changement climatique ?

Les solutions existent déjà, il faut maintenant les mettre en oeuvre à plus grande échelle. Je pense aux solutions de prévention des risques naturels et des systèmes d’alerte précoces, pour informer les parties prenantes de la ville en cas d’évènement extrême.



D’autres, fondées sur la nature en ville, agissent sur le confort urbain en luttant contre les îlots de chaleur ou encore en améliorant le monitoring de la qualité de l’air. On peut parler de services climatiques dans la ville de demain.



Enfin, il faut repenser les projets d’aménagement et de mobilité en protégeant la biodiversité et les ressources locales. Travailler sur les boucles d’économie circulaire, notamment pour réemployer l’eau, en la gérant mieux et en la sécurisant, est primordial. Ce sont des leviers de résilience pour les territoires.

Q3. En quoi les missions de SUEZ Consulting ont-elles évolué sur cette dernière décennie ? Que réserve l’avenir ?

Nous intervenons dans six domaines clés de la ville : l’eau, les déchets, l’aménagement urbain, les mobilités, la transition énergétique et le numérique. L’un des sujets d’aujourd’hui et de demain est la sobriété digitale. Par exemple, nous accompagnons le territoire de La Rochelle dans l’élaboration et le déploiement de la stratégie numérique responsable pour répondre à son ambition en matière de neutralité carbone.



Cela passe par des mesures d’impact qualitatives (maturité numérique responsable du territoire) et quantitatives (bilans des émissions de GES…), puis par des sensibilisations et enfin par une feuille de route avec des actions à engager. Sur les sujets de la smart city, il est nécessaire que les territoires déploient une vision à long terme.