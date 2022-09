The Business Booster, le rendez-vous incontournable des acteurs de l’énergie

Trois questions à…

Karine Vernier,

directrice générale d’EIT InnoEnergy France

#1. Qu’est-ce que The Business Booster ?

C’est l’événement de la rentrée à ne pas rater, dont nous fêtons la dixième édition. The Business Booster est un lieu de rencontres entre acteurs de l’énergie animés par la volonté de transformer l’innovation en réalité industrielle. Il réunit des start-up, des représentants de l’industrie, de collectivités, des fonds d’investissement, des banques et des centres de recherche. C’est l’endroit où l’on partage les succès et où l’on discute de projets en maturation. On y parlera énergies renouvelables, réseaux, stockage et décarbonation de l’industrie. Ce salon est l’occasion de découvrir des solutions disruptives provenant de l’Europe et de mesurer leur impact. 1.500 personnes et 150 start-up sont attendues à Lisbonne les 28 et 29 septembre 2022.

#2. Quel est le rôle d’EIT InnoEnergy ?

EIT InnoEnergy est un partenariat public-privé, créé à l’initiative de l’EIT, l’Institut européen d’innovation et de technologie. Depuis 2010, notre mission est de stimuler l’innovation, de la rendre concrète et de la porter vers l’industrie. Avec EIT InnoEnergy, 560 millions d’euros ont été investis dans plus de 480 projets sur 18 pays européens. La très grande majorité des start-up soutenues travaille avec des groupes internationaux. Nous animons trois chaînes de valeur : les batteries, l’hydrogène et le photovoltaïque. L’idée est de créer les conditions nécessaires pour soutenir les grands projets industriels menant à une décarbonation totale de l’Europe.

#3. Dans cet esprit, vous avez annoncé fin juin le lancement de GravitHy. De quoi s’agit-il ?

Nous avons lancé, avec un consortium industriel mondial (Engie New Ventures, Forvia, Idec, Plug et Primetals Technologies), la société GravitHy, qui prévoit la construction et l’exploitation de sa première usine de fer et d’acier décarboné à Fos-sur-Mer. Sous réserve des autorisations réglementaires requises, la production industrielle commencera en 2027. L’ambition est de produire 2 millions de tonnes de fer de réduction directe par an à partir d’hydrogène vert et bas carbone. 3.000 emplois devraient être créés et jusqu’à 4 millions de tonnes équivalent CO2 pourraient être évitées. L’opportunité du projet GravitHy a commencé à être évoquée lors du Business Booster de l’année dernière à Berlin.