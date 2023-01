Téléchargez le catalogue officiel 2023 du Carrefour des Gestions Locales de l'Eau

Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'édition 2023 du CGLE : le catalogue officiel du salon à télécharger, les thématiques phares de la programmation et des conseils pour profiter du job-dating.

Le catalogue 2023 du CGLE

Et si vous prépariez votre visite du Carrefour des Gestions Locales de l'eau à Rennes ? Les 25 et 26 janvier 2023, plus de 500 exposants, dont 40 nouveaux, vont vous accueillir. Découvrez-les dans le catalogue officiel du salon, édité par Actu-Environnement.

Le catalogue du CGLE sera distribué à l'entrée du salon. Mais pour les plus impatients, ou les plus prévoyants, voici la version digitale à [télécharger].

Un avant-goût du salon...

Sophie Noël, directrice des événements idealCO, a été interviewée par Actu-Environnement. Préservation de la ressource, eaux pluviales, sécheresse, qualité et prix de l'eau... l'édition 2023 du CGLE répond à des enjeux qui s'imposent.

Interview de Sophie Noël, directrice du CGLE, chez Actu-Environnement (3'02'')

Les Rencontres pour l'Emploi des Professionnels de l'eau

Après une édition 2022 réussie du job-dating Emploi-Environnement / CGLE, l'organisateur idealCO veut accompagner encore plus la filière Eau dans sa problématique RH, en tension sur les recrutements.



Le lancement des Rencontres pour l'Emploi des Professionnels de l'eau, en partenariat avec Emploi-Environnement, permet de créer un nouveau rendez-vous structurant du salon.



Davantage d'espace pour les rencontres candidats / recruteurs, présence d'organismes de formation, conseils prodigués par des consultants en recrutement, accès aux réseaux professionnels du site Emploi-Environnement... cela se passera sur l'espace Emploi du CGLE - hall 8, stand 438.



S'inscrire au job-dating. Il vous suffit de créer un profil dans la [profilthèque] d'Emploi-Environnement et de solliciter un rendez-vous aux recruteurs via leurs [offres d'emploi].