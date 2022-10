Le hors-série Éolien 2022 est en ligne !

Un hors-série consacré à la dynamique de l'éolien

La France est le seul pays d’Europe à ne pas avoir atteint ses objectifs en matière d’EnR, fixés il y a vingt ans ! Les projets éoliens et solaires restent bloqués en instruction : près de 10 GW en tout. Les postures électorales et la désinformation ont fini par nous mettre dans une situation où la France est en difficulté pour produire l’électricité dont elle a besoin.



Anne-Catherine de Tourtier, présidente de France Énergie Éolienne, se fait l'écho d'une prise de conscience qui gagne du terrain : les EnR sont désormais les seules à pouvoir résoudre l’équation électrique de la France pour les quinze années à venir - approvisionnement, décarbonation, pouvoir d’achat et compétitivité.



À partir des atermoiements du passé et des enseignements à en tirer, l'accélération est possible. Ce hors-série Actu-Environnement / France Énergie Éolienne est bien celui de la mobilisation générale.