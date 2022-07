Le hors-série Hydrogène est en ligne !

La France muscle sa filière Hydrogène

Aujourd’hui, plus de 30 pays ont une stratégie hydrogène. Des partenariats et accords internationaux se nouent pour développer de grands projets et tracer les futures routes de l’hydrogène. En Europe, son développement est soutenu par un cadre réglementaire ambitieux, des outils puissants et un nouveau renforcement des ambitions.



La France prend toute sa part dans cette dynamique internationale. Certes les défis sont élevés et les efforts à déployer importants. Mais c’est une opportunité unique qui nous est donnée : celle de participer à l’émergence d’une nouvelle filière industrielle, inclusive, créatrice de valeur et d’emplois, qui va nous permettre de réussir la transition vers un monde décarboné.



Le hors-série d'Actu-Environnement témoigne d'un véritable changement d'échelle de la filière hydrogène. À lire passionnément !