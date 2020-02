Panorama des solutions Bâtiment 2020

Téléchargez le guide des solutions pratiques

Bureaux, commerces, hôtels, administration, hôpitaux, écoles de plus de 1.000 m²... le décret tertiaire fixe une obligation de baisse de la consommation énergétique de 40%, 50% et 60% en 2030, 2040 et 2050. Tous les moyens d’actions sont permis pour atteindre les objectifs, ce qui laisse la place à de multiples solutions.



Les acteurs du marché de l’énergie sont prêts à accompagner les assujettis pour mener à bien leurs travaux : cabinets de conseil en efficacité énergétique, exploitants de bâtiments, énergéticiens… Voilà une obligation qui raisonne comme une opportunité pour les gestionnaires de parcs immobiliers. Ils vont pouvoir améliorer la valeur verte de leur patrimoine, avec méthode.