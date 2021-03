Nouveau : le Panorama des solutions Bâtiment 2021

Le Bâtiment, en quête de solutions bas carbone

Ça y est, nous connaissons enfin toutes les modalités de la future réglementation environnementale (RE 2020) des bâtiments neufs qui s’appliquera dès le 1er janvier 2022.



Toute la chaîne des acteurs du bâtiment est concernée : maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, architectes, industriels, artisans, entreprises du génie climatique...



Tous vont devoir limiter les émissions de CO2, lors de phase de construction du bâtiment, mais aussi pendant son exploitation et jusqu’à sa fin de vie. Tous vont développer et rechercher des solutions bas carbone, ce qui va, sans aucun doute, révolutionner le marché.



Cette RE 2020 va promouvoir les matériaux biosourcés, le stockage du carbone, et par conséquent, tous les matériaux mixtes. L’innovation sera au rendez-vous. De même, du côté des solutions de chauffage, car la RE 2020 va favoriser le recours à la chaleur renouvelable...



Bref, la révolution commence, et ce Panorama Bâtiment 2021 y est pleinement consacré !