Le Panorama Bâtiment Bas-Carbone est disponible !

Bâtiment bas-carbone : les acteurs sont au taquet !

Les exigences de performance énergétique et environnementale dans le secteur du bâtiment sont de plus en plus élevées, face à la pression réglementaire qui s’intensifie en France et en Europe. RE 2020, décret Tertiaire, directive révisée pour la performance énergétique des bâtiments... les promoteurs, architectes, artisans du bâtiment et fabricants de matériaux sont force de propositions pour réduire les consommations énergétiques et parvenir à une empreinte carbone exemplaire des parcs immobiliers.



Les professionnels se forment à ces enjeux, recourent à des solutions innovantes bas-carbone et circulaires, pour respecter la réglementation, de même que l’objectif d’allier performance écologique et bien-être des utilisateurs des bâtiments. Découvrez plusieurs retours d’expérience dans ce nouveau Panorama des solutions.