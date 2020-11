Panorama des solutions Collectivités 2020

Les collectivités vont jouer un rôle décisif

Les crises sanitaire et économique liées à la pandémie de Covid-19 ont poussé le Gouvernement a lancer un plan de relance inédit. Avec une enveloppe de 30 milliards d’euros, la transition écologique va pouvoir faire un pas de géant.



Les collectivités auront un rôle majeur à jouer dans la mobilisation de cette enveloppe. Rénovation des bâtiments publics, des réseaux d’eau, production d’énergie renouvelable, développement de la mobilité électrique, restauration de la biodiversité... les enjeux et les solutions sont nombreux et à portée de main.



Vous trouverez dans ce Panorama des solutions Collectivités, des témoignages, des retours d’expérience et des solutions pour relever le défi de la transition écologique.