Le Panorama Décarbonation de l'Industrie est disponible !

Téléchargez gratuitement le Panorama DÉCARBONATION

[+]

Financements de l’État, feuille de route par filière industrielle, contexte énergétique tendu et technologies... tout est réuni pour que la décarbonation de l’industrie devienne réalité.



Les options technologiques sont nombreuses – méthanisation, électrification, biomasse, aérofreecoolling, hydrogène, etc. –, mais toutes ne se valent pas et dépendent des conditions d'implantation.



Les programmes d’accompagnement et les outils de mise en relation entre industriels, apporteurs de solutions et agences de l’État viennent accélérer la dynamique et le nombre de projets. Découvrez certains d’entre eux dans ce nouveau Panorama des solutions.