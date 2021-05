Nouveau : le Panorama des solutions Eau 2021

Davantage de réutilisation des eaux usées en 2025 ?

[+]

Si la France ne manque globalement pas d’eau, certains endroits du territoire ont déjà été confrontés à des tensions sur la ressource.



Dans la palette des alternatives, des acteurs proposent de développer la réutilisation des eaux usées épurées. Le gisement de ces eaux non conventionnelles n’est pas négligeable : il représente 8,4 milliards de m3, selon le Cerema.



Aujourd’hui moins de 0,4 % de ces eaux traitées serait réutilisé. En cause ? L’équilibre économique à trouver, un cadre réglementaire contraignant et la faible acceptation sociale.



Reste à voir si l’objectif de tripler l’usage des eaux non conventionnelles d’ici 2025, posé par le ministère de la Transition écologique, pourra faire bouger les lignes.



Point de situation dans ce nouveau Panorama des solutions Eau.