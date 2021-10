Téléchargez le Panorama des Solutions spécial Pollutec 2021

Sommaire : les éco-innovations pour une industrie économe

Comment réduire mes consommations ? C’est une question que se posent de plus en plus d’industriels. Ils ont compris que l’intérêt économique rejoint plus que jamais les enjeux environnementaux.



Les flux d’eau, d’énergie, de matières s’intègrent désormais dans leur équation lorsqu’ils veulent gagner en compétitivité. Et dans cette course de fond, les innovations technologiques ouvrent de nouvelles possibilités.



Membranes plus fines, assemblage de technologies, fabrication additive, intelligence artificielle ou encore internet des objets rendent possible de nouveaux projets. Focus dans 3 domaines clés : l’eau, l’énergie et la matière.

