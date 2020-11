Déterminés à faire du gaz un accélérateur de la transition énergétique

En tant qu'opérateur gazier, Teréga affirme son positionnement en matière de transition énergétique. Une vision stratégique portée par Dominique Mockly, son PDG, et les 650 salariés de l'entreprise.

On fait quoi, chez Teréga, pour la transition énergétique ?

Chez Teréga, la transition énergétique fait partie de notre modèle de développement. Et nous savons qu’elle se fera au travers de l’utilisation des nouveaux gaz.



Le biométhane, l’hydrogène, le bio GNV, le GNV et tous ces gaz qui s’inscrivent dans les systèmes multi-énergies. Des systèmes qu’il faudra optimiser, globalement, pour tendre vers des usages plus décarbonés que par le passé.

Voilà ce que nous faisons, voilà ce qui anime nos experts : apporter des solutions pour un monde plus vert, plus habitable, et conjuguer toutes les transitions essentielles à une transformation durable. Dominique Mockly, PDG de Teréga.

La vision stratégique de Teréga pour la transition énergétique (6'23'')