Rendez-vous à Berlin les 3-4 novembre pour découvrir des solutions innovantes dans l’énergie durable

The Business Booster est l'évènement de l’innovation dans l’énergie durable porté par EIT InnoEnergy. Une occasion à ne pas manquer pour les industriels, investisseurs et collectivités en quête de solutions innovantes pour décarboner leur activité.

À TBB 2021, rencontrez les acteurs clés de l’énergie durable

D’envergure internationale, l'évènement The Business Booster (TBB) réunira plus de 1000 participants pour sa 9ème édition du 3 au 4 novembre 2021 dans le hub27 de Berlin.



Le TBB offre la possibilité aux industriels, investisseurs et collectivités de se rencontrer à Berlin. Un cadre idéal pour échanger, détecter ou investir sur les technologies à la pointe de l’innovation sur les enjeux de la transition énergétique.



Les participants auront également l'opportunité de découvrir 150 innovations dans l’énergie durable – toutes préqualifiées et accompagnées par EIT InnoEnergy, la société européenne organisatrice de l’évènement.

Salon édition 2019 à Paris

Découvrez de nouvelles solutions pour décarboner votre entreprise

“Cette année les innovations exposées ont été choisies pour contribuer aux objectifs du Green Deal : reconstruire une Europe basée sur une économie durable et résiliente”, déclare Elena BOU, directrice Innovation d’EIT InnoEnergy, et membre du Comex.



Les innovations proposées pour l’édition 2021 correspondent à un large éventail de thématiques : mobilité verte, économie circulaire, énergies renouvelables, stockage d’énergie, smart cities, efficacité énergétique, smart building...



Vous pourrez notamment rencontrer et échanger en direct avec :

• Verkor, start-up grenobloise qui va construire à partir de 2022, une gigafactory de batteries pour les véhicules électriques et le stockage stationnaire.

• Mob-Energy, start-up lyonnaise qui a développé un robot chargeur autonome pour recharger les voitures électriques dans les parkings non équipés de bornes de recharge.

• ROSI, une start-up française qui a développé une solution de recyclage des panneaux photovoltaïques en fin de vie à haut rendement, et qui compte construire une usine de recyclage en 2022.

• C-Green, une société suédoise qui a mis au point un processus de conversion des boues humides issues du traitement des eaux usées en biocharbon.

Explorez de nouvelles pistes pour la transition énergétique

Comme chaque année, le programme des conférences de TBB sera particulièrement riche. L’édition 2021 est placée sous le thème de “ la nouvelle révolution industrielle” : durable, électrique et digitale.



“Une thématique non conventionnelle, en phase avec les enjeux énergétiques d’aujourd’hui, qui associe les acteurs publics, les équipementiers et les industriels…”, précise Elena BOU d’EIT InnoEnergy.



TBB 2021 a pour ambition d’explorer de nouvelles pistes politique, économique, sociale et environnementale, pour repenser notre écosystème énergétique. Des tables-rondes et conférences prévues pendant les deux jours du salon, permettront d’échanger.



Parmi les thématiques abordées : les nouvelles initiatives industrielles en Europe, en particulier l’Alliance européenne des batteries et l’hydrogène vert, l'industrie décarbonée, la Green finance… Découvrir la programmation.

Comment s’inscrire ?

Rendez-vous sur le site tbb.innoenergy.com. Bénéficiez d’une remise de 15% sur les tickets grâce au code TBB2021_ActuEnvironnement. En cas d’annulation pour cause de covid, vous serez remboursé à 100%. En cas d’annulation pour toute autre raison, vous serez à remboursé à 100% si l’inscription est réalisée avant le 6 octobre 2021.