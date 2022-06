The Business Booster, le rendez-vous des industriels et des start-ups de l’énergie, 28-29 septembre

C’est à Lisbonne qu’aura lieu le plus grand rassemblement européen d’industriels, de start-ups, de centres de recherches et de collectivités qui ont pour seul mot d’ordre : la transition zéro carbone. Place à l’innovation et aux solutions concrètes.

Rencontrer des start-ups et découvrir des solutions nouvelles

Participer à The Business Booster, à Lisbonne, c’est rencontrer plus de 150 start-ups européennes, dont certaines sont venues « pitcher ». Il y aura de nouvelles pousses présélectionnées en 2022 par EIT InnoEnergy : ECOP présentera sa pompe à chaleur haute température pour des applications industrielles, SUENA mettra l’intelligence artificielle au service du stockage d’énergie. The Business Booster, c’est aussi découvrir des start-ups matures et en pleine croissance : C-Green, Energiency, Sylfen, DCBrain, Altris, Corpower, Naoden… [Les exposants]



Connaître les porteurs de projets industriels de premier plan

The Business Booster mettra en valeur plusieurs projets industriels de grande échelle avec la possibilité d’établir des collaborations. Ces projets s’inscrivent dans la politique industrielle européenne, et visent à développer les chaines de valeur dans les filières stratégiques (batteries, hydrogène vert, solaire PV…) pour décarboner l’économie et réduire la dépendance énergétique de l’Europe.

Parmi les projets en présence : H2GreenSteel producteur d’acier vert en Suède, ElevenES qui a développé la première cellule de batterie LHP en Serbie, pHYnix, le premier producteur independent d’hydrogène vert à grande échelle en Europe. Et d’autres projets émergents...

Un lieu de networking qui accélère la prise de décision

Depuis plus de 10 ans, The Business Booster est un facilitateur de la transition énergétique, sur toutes ses thématiques : renouvelables, réseaux, stockage, usages de l’énergie dans le transport, l’industrie et le bâtiment. C’est le salon où tout devient possible : décarboner des chaines de valeur industrielles, développer des gigafactories sur le territoire européen, transformer des start-ups en licornes, déployer les innovations à grande échelle, produire localement l’énergie, valoriser les déchets…



Pour sa part, le forum d’affaires de TBB est réputé pour ses rendez-vous de networking de haut niveau ainsi que pour les moments de partage de bonnes pratiques au service de l’écologie et de l’économie.

Early birds. Jusqu’au 31 juillet, profitez d’une remise de 30% sur votre inscription. Participation sur 1 ou 2 journées, avec ou sans diner de gala… tout est possible ! [Inscription]