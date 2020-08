La solution en Batch de Thermo-System facilite l’hygiénisation des boues de STEP

Leader mondial du séchage solaire des boues de STEP, Thermo-System facilite leur hygiénisation via un procédé en lots homogènes. Une solution qui vient compléter un ensemble de techniques garantissant le respect des réglementations sanitaires.

Hygiéniser les boues dans un cadre réglementaire strict

[+]

Thermo-System, leader mondial du séchage solaire des boues de station d’épuration, accélère le développement de son procédé SolarBatch en France.



Il s'agit d'une solution technique éprouvée de séchage et d'hygiénisation des boues implantée dans le monde entier, y compris aux États-Unis, avec 12 installations certifiées Class A par la très exigeante Agence de la Protection de l’Environnement américaine (EPA).



Aucune surprise à ce que l'équipementier satisfasse au cadre réglementaire français, également exigeant, et puisse garantir le respect de la circulaire du 2 avril 2020 sur l’épandage des boues d’épuration, et les prérequis en termes de lutte contre la maladie Covid-19.

SolarBatch est une solution de traitement des boues qui utilise le rayonnement solaire d'une serre, dotée d'une ventilation renforcée, et un système de retournement intelligent de la matière.

Le séchage en batch sécurise l'hygiénisation

Le système de séchage en lots homogènes des boues de STEP (batch) permet une adaptation optimale des conditions d’hygiénisation pendant le séchage de chaque lot. Il évite l'apport de boues humides dans des boues déjà partiellement ou totalement hygiénisées, avec le risque inhérent de les contaminer.



SolarBatch est une solution idéale pour traiter de très petits volumes de boues - en raison du gisement ou des contraintes environnementales locales - de même que des volumes importants. Les installations SolarBatch en cours d'exploitation vont d’une capacité de 1.000 à plus de 1 million d’Équivalent-Habitants.

Au plus proche de vos contraintes opérationnelles

Thermo-System est en mesure d’adapter sa proposition à vos contraintes opérationnelles. Par exemple avec sa solution SolarFlow, qui reprend le principe du séchage solaire des boues de STEP, mais avec pour objectif une automatisation complète de la chaîne de traitement : approvisionnement, séchage, retournement, évacuation et transport. SolarFlow est une solution de traitement, en continu, pour de gros volumes.



Par ailleurs, en fonction du potentiel de séchage solaire local, des propriétés des boues et des contraintes réglementaires, Thermo-System saura doter SolarBatch et SolarFlow de procédés additionnels : traitement thermique par vis chauffantes, compartimentage pour des traitements ciblés... l'hygiénisation est garantie, au meilleur coût.