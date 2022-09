TOMRA RECYCLING, acteur majeur pour un bâtiment plus durable

Trois questions à…

Frédéric Durand,

directeur général de TOMRA en France

#1. Comment TOMRA peut-il contribuer à rendre le secteur du bâtiment plus durable ?

Le secteur du bâtiment génère 46 millions de tonnes de déchets par an. Aujourd’hui, le taux global de valorisation varie selon le type de déchets – 60 à 70 % pour les déchets inertes, 30 à 50 % pour les déchets non dangereux non inertes. TOMRA est partie prenante, aux côtés des acteurs de la filière, pour faire progresser ces taux.



Pour tous ces types de déchets - bois, gravats, métaux, verre, plastiques… - TOMRA, leader mondial des solutions de tri, propose des solutions adaptées qui permettent un recyclage effectif des matériaux et la mise en œuvre d’une économie plus circulaire. Ce qui était « déchets » auparavant se transforme en ressources valorisables.

#2. Quelle est l’expertise de TOMRA pour le secteur du bâtiment ?

Concepteur, fabricant et installateur de machines de tri optique, TOMRA sait trier toute une série de déchets du bâtiment, de façon très fine, pour obtenir des gisements purs. C’est un critère essentiel pour permettre leur retour dans les circuits productifs, et donc leur recyclage en matières premières dites secondaires.



Nos machines de tri intègrent pour cela des technologies à base d’intelligence artificielle, de deep learning, d’analyse de la data, de Cloud, qui repoussent les limites du possible en matière de tri, et donc de récupération de matériaux. Nous combinons les technologies pour obtenir des niveaux de pureté exceptionnels, des résultats à la pointe de l’état de l’art, avec des solutions éprouvées par les retours d’expérience de nos clients en France et dans le monde.

#3. Quelles valeurs ajoutées apporte TOMRA à ses clients ?

Nos valeurs ajoutées sont le leadership technologique, l’expertise des secteurs d’activités, et la proximité du service client. Implanté depuis 14 ans en France, TOMRA est un véritable partenaire. Nos contrats de services garantissent l’entretien-maintenance, la formation des utilisateurs et l’assistance à distance, pour s’assurer de l’optimisation en continu des process d’un centre de tri.



TOMRA accompagne les professionnels qui souhaitent participer à l’économie circulaire et réaliser tout le potentiel de leurs déchets, dans un environnement très évolutif.