Filière biogaz : nous travaillons pour notre territoire avec des acteurs de proximité

Responsable d’un site de méthanisation de TotalEnergies Biogaz France, Marie Touzé est au coeur d’une boucle vertueuse qui vit par et pour son territoire. Elle exerce avec enthousiasme ce métier de l’environnement qui allie management et opérationnel.

Trois questions à…

Marie Touzé,

Responsable de l’unité de méthanisation Biodéac

Marie Touzé,Responsable de l’unité de méthanisation Biodéac #1. Parmi les énergies renouvelables, quelles sont les particularités de la méthanisation ? La méthanisation est une économie de proximité. Elle intègre un écosystème local composé d’industriels, d’agriculteurs, de collectivités, de riverains. Le point de départ consiste à s’assurer que nous disposerons des intrants nécessaires pour faire tourner l’unité, à savoir des déchets organiques issus de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire, ainsi que des capacités à épandre le digestat (un fertilisant organique issu de la méthanisation). Cela implique d’entretenir des liens étroits avec les agriculteurs locaux. L’une des clés est de bien sélectionner les intrants, de façon à pouvoir alimenter le territoire en biométhane, et fournir ainsi aux agriculteurs l’engrais qui leur convient et au moment où ils en ont besoin. #2. Responsable de site au sein de TotalEnergies Biogaz France, en quoi cela consiste-t-il ? En tant que manager, mon rôle consiste à faire le relais entre la direction, basée près d’Agen, et mon équipe. En tant qu’exploitant, j’anime une équipe de trois techniciens et j’assure la coordination des divers services support : les chargés de gisement qui sont en lien avec les agriculteurs et les industriels, le chargé de digestat qui traite la gestion de cet engrais naturel avec les agriculteurs, ainsi que les supports techniques, commerciaux, RH, etc. Nous travaillons dans une filière passionnante, à la frontière de la technique et du scientifique, ce qui nécessite de faire appel à des compétences multiples. Aucune journée ne se ressemble et on apprend chaque jour. La coopération et le travail d’équipe sont très importants. #3. Est-ce que ce secteur recrute ? Quels profils recherchez-vous ? Plusieurs postes de techniciens de maintenance ou d’opérateurs sont ouverts en France pour accompagner le développement de la méthanisation. TotalEnergies propose également des postes en apprentissage pour la rentrée de septembre : c’est l’opportunité pour des jeunes de découvrir la méthanisation. Notre rôle est de développer leurs compétences dans ce domaine qui n’est pas enseigné dans les formations initiales. Ce qui compte avant tout, c’est le sens du travail en équipe, la capacité à être polyvalent et autonome et l’envie de découvrir cette énergie renouvelable.

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre.