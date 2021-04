La transition énergétique au cœur du salon BePOSITIVE 2021

À l’heure du défi climatique, les filières de l’énergie et du bâtiment vivent une révolution. Innovation, numérique et transversalité sont les moteurs du changement qui s’engage. BePOSITIVE montrera la voie, du 29 juin au 1er juillet 2021, à Lyon Eurexpo.

Les réglementations, favorables au bâtiment durable

Territoires et bâtiments visent la performance énergétique et environnementale. Les marchés s’interconnectent et se structurent, stimulés par les nouvelles réglementations et l’évolution des usages.



Dans ce contexte, les opportunités de business s’accélèrent et intensifient les besoins d’échanges, de connaissance et de formation. BePOSITIVE 2021 sera le catalyseur d'un marché dynamique, autour de 4 secteurs d’exposition : les nouveaux systèmes énergétiques • l’énergie dans le bâtiment • le bâtiment durable • le bois énergie.

BePOSITIVE 2021 répond aux besoins du marché

Les contenus de BePOSITIVE 2021 ont été élaborés en partenariat avec les fédérations et les organismes des filières Énergie et Bâtiment durable.



De sorte que les thématiques à découvrir vont cibler des enjeux incontournables : smart • digitalisation de l’énergie • matériaux biosourcés • réemploi et seconde vie des matériaux • bâtiment bas carbone • bâtiment 4.0 • emploi et formation.



Le salon entend d'ailleurs être un temps fort pour les acteurs de la transition énergétique dans leur recherche de solutions : durant 3 jours seront présentées des produits et services concrets et innovants dédiés à la transition énergétique.

Votre rendez-vous. BePOSITIVE 2021 se tiendra du 29 juin au 1er juillet 2021 à Lyon Eurexpo. Avec pour promesse de construire, ensemble, le monde décarboné de demain !

Un salon qui mise sur la transmission et les contacts

Toujours novateur, BePOSITIVE réserve de belles surprises en termes de pédagogie et de faire-savoir. La programmation et les rendez-vous seront riches : ateliers, plateau TV, conférences, espace de démonstration et formation, espace dédié aux start-up...



Certains formats seront même innovants et interactifs. Avec BEPOSITIVE CONNECT, plateforme web & appli mobile, les interactions et la mise en relation au sein de la communauté BePOSITIVE seront facilitées. Particulièrement pour les rendez-vous d’affaires et le networking, avant et pendant le salon, à distance et en présentiel.

Qui rencontrer ? Fidèle à son positionnement, BePOSITIVE est le rendez-vous des prescripteurs, des artisans et des entreprises générales du bâtiment, des distributeurs et des négociants, et enfin, des collectivités publiques.