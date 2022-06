Une innovation pour la récupération de l’eau de pluie

Avec la cuve double fonction, la contrainte devient opportunité !

Vous êtes contraint par le Plan local d’Urbanisme de votre commune à une régulation des eaux de pluie ? Vous souhaitez faire des économies et adopter un mode de vie éco responsable ? La cuve de collecte des eaux de pluie double fonction répond aux besoins réglementaires, économiques et environnementaux tout en préservant la ressource et les infrastructures.



Nous le savons, les problématiques d’intensité pluviale et d’allongement des périodes de sécheresse rencontrées à ce jour devraient s’amplifier demain. Plus que jamais, nous devons nous projeter vers une adaptation des restrictions futures induites par le changement climatique : limitation des volumes d’eau potable disponibles, augmentation du prix de l’eau potable par tranche de consommation, conflits d’usage, arrêtés préfectoraux sécheresse…



Les avantages qui s’offrent à nous via la cuve double fonction sont une des réponses à l’urgence du défi climatique. Présentation de la solution en vidéo...