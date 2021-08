Que ferions-nous dans un monde sans eau ?

L’union des industries et entreprises de l'eau, actrice de la résilience pour la ressource, diffuse son tout dernier film institutionnel qui rappelle la mobilisation des professionnels pour protéger et servir la ressource en eau.

Mettre en lumière les défis et les compétences

L'Union des Industries et Entreprises de l'Eau (UIE) aborde les sujets essentiels du secteur de l'eau : l'optimisation patrimoniale des infrastructures, la place du secteur dans l'économie circulaire ou encore ses contributions à la santé publique.



Pour rappeler l'importance du rôle des entreprises de l'équipement et des infrastructures, l'UIE diffuse un film institutionnel, humoristique, tout en soulignant les défis qui font face : la raréfaction de la ressource et le changement climatique.

Plus que jamais, l'engagement des adhérents de l'UIE qui est de Construire, Préserver et Innover fera partie de la résilience écologique attendue des territoires. Essentiel, à l'heure de la nécessaire adaptation environnementale.



L’UIE qui avait présenté en début d’année IDÉES EAU son podcast dédié à la thématique de l’eau abordant les questions de fond du secteur mais aussi l’actualité, la transition écologique et l’innovation.

Idées Eau

Une série de 10 épisodes podcast aborde des sujets variés tels que la gestion de l’eau, l’économie circulaire, la dépollution des eaux pluviales ou encore la récupération de l’eau de pluie est à retrouver sur les plus grandes plateformes d’écoute et la chaîne Youtube UIE.