Valobat est prêt pour la collecte et la valorisation de tous les produits du bâtiment

REP Bâtiment : depuis le 1er mai 2023, les fabricants et distributeurs de produits et matériaux de construction du bâtiment sont redevables d’une éco-contribution. L’éco-organisme Valobat prend en charge tous les produits et matériaux de construction.

Trois questions à…

Sébastien Flichy,

Directeur des opérations Valobat

#1. En quoi Valobat se distingue-t-il des autres acteurs de la filière REP Bâtiment ?

Valobat est le seul des quatre éco-organismes de la REP Bâtiment à être agréé sur les catégories 1 (produits inertes) et 2 (produits non inertes). Notre éco-organisme s’appuie sur une cinquantaine d’actionnaires : des groupes industriels et de distribution ainsi que des fédérations professionnelles qui représentent largement la filière. Au travers de comités de secteurs, organisés par familles de produits, nous impliquons actionnaires et adhérents dans la stratégie, que ce soit sur la définition des mécanismes d’éco-contribution ou sur les ambitions de recyclage et de valorisation.

#2. Comment aidez-vous les metteurs sur le marché à remplir leurs obligations ?

Nous avons affaire à des canaux de collecte très diversifiés, puisqu’il s’agit tant de points d’apport volontaires, de chantiers, d’entrepôts, de déchetteries professionnelles ou encore de déchetteries publiques, que de distributeurs désormais soumis à l’obligation de reprise. Nous proposons des contrats types à destination de chacun de ces canaux, hormis pour les déchetteries publiques qui feront l’objet d’un contrat commun à tous les éco-organismes. Les opérations ont bien démarré et nous organisons la montée en puissance sur les semaines et les mois à venir.

#3. Comment la filière REP Bâtiment s’organise-t-elle sur le plan opérationnel ?

Le déploiement opérationnel de la filière REP Bâtiment est une partie intégrante de notre mission pour accompagner l’atteinte des objectifs fixés par les pouvoirs publics. Cette obligation doit être prise comme une opportunité de rendre le bâtiment toujours plus circulaire ! Ainsi, Valobat a réalisé sept consultations qui ont permis de sélectionner plusieurs centaines de prestataires. Ceux-ci seront en charge de la collecte, de la massification des déchets issus de points d’apports volontaires ou encore de la préparation des différents matériaux pour le recyclage ou la valorisation à travers toute la France. D’ici fin juin 2023, 150 points de collecte seront identifiés auprès de distributeurs et de déchetteries professionnelles et notre trajectoire est de dépasser les 1 000 points à début 2024.



REP Bâtiment : Responsabilité Élargie du Producteur des produits et matériaux de construction du bâtiment