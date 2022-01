Volvic : une réutilisation judicieuse de l’eau pour optimiser le cycle hydrique avec BWT France

Repenser le process en valorisant l’eau de rinçage

Les épisodes de sécheresse imposent une réflexion et une démarche proactive afin de réaliser des économies en eau et diminuer l’impact environnemental. En 2017, le site Volvic du Chancet (63) mène une évaluation inter-usines et réalise une cartographie des usages de l’eau et des optimisations potentielles.



L’analyse porte sur le process d’embouteillage qui, pour préserver la qualité de l’eau mise en bouteille, utilise l’eau minérale naturelle dans le rinçage des bouteilles et des installations. Dans ce contexte, une question s’est imposée : comment valoriser l’eau des rinceuses, issue du lavage des bouteilles ? Utilisée brute et récupérée en eaux de service, l’excédent est envoyé dans une STEP.

L’ozonation, pour un traitement de l’eau en continu

Pour répondre à cette question, les équipes BWT proposent à Volvic de doter l’usine d’une solution de désinfection de l’eau à l’ozone, qui est produit à partir de l’oxygène présent dans l’air ambiant, comme déjà déployée sur d’autre sites du groupe. Conforté par le succès de ces installations préalables et l’expertise de BWT, Volvic valide la mise en œuvre d’un ozoneur, rapide à déployer.



Accompagné par les équipes BWT depuis la conception jusqu’à la mise en service et l’exploitation de l’ozoneur, Volvic dispose de sa nouvelle installation depuis 2018. Depuis sa mise en service, l’ozoneur permet de traiter l’eau des rinceuses, stockée dans deux cuves de 50 m3, et d’alimenter en eau de process les deux usines.

Des économies d’eau et des gains de performance

Après trois ans de fonctionnement, l’ozoneur remplit pleinement ses objectifs de réduction des consommations hydriques. À la clé, c’est une économie de près de 600 m3/jour en eaux recyclées qui sont aujourd’hui valorisées sur le site de Volvic.



Des objectifs atteints également grâce à la fiabilité du système : en trois ans d’exploitation 24h/24, aucun arrêt de production n’a été constaté, tandis qu’une simple maintenance annuelle suffit à conserver l’installation en parfaites conditions opérationnelles.