BWT lance sa Web TV et s'intéresse aux transitions du secteur de l'eau

La 1ère émission de la Web TV de BWT - spécialiste du traitement de l'eau - est consacrée à l'efficacité hydrique dans l'industrie. Voici 3 extraits informatifs et techniques sur le rôle de la data, l'intérêt du "reuse" et la désinfection par électrolyse.

Que faire avec la data des consommations d'eau ?

La maîtrise de la data permet à l'industrie de s'appuyer sur de puissants outils de cartographie, de monitoring et d’analyses des usages. Cela vaut pour la problématique "eau" où la data se met au service des démarches d'efficacité hydrique. BWT illustre les applications possibles avec Bluwell et fait intervenir Aquassay - spécialiste de l'efficacité hydrique - et Enertherm - réseau de chaleur et d'eau glacée de La Défense.

Extrait 1 - La donnée, levier pour optimiser les usages de l'eau

La réutilisation des eaux industrielles : rêve ou réalité ?

Dans certains process, les industriels ont aujourd’hui la possibilité de recycler eux-mêmes leurs eaux usées pour les réutiliser immédiatement. Le « Reuse » limite à la fois les prélèvements et les rejets en eaux. BWT dresse un point réglementaire et met en avant ses solutions « Reuse » dont le container Plug&Reuse. Avec des retours clients pour en apprécier la mise en oeuvre.



Extrait 2 - La réutilisation des eaux, levier pour moins consommer et mieux produire

Les solutions éco-responsables pour le traitement de l'eau

L’usage de produits désinfectants plus efficaces que les solutions chlorées limite les sous-produits, réduit les consommations en eaux et maintient les infrastructures hydriques en meilleur état. BWT aborde la désinfection par électrolyse et met en lumière la technologie ECO-MX. Des entreprises témoignent : Enertherm - réseau de chaleur et d'eau glacée de La Défense • Saipol - producteur d'huiles végétales • D'aucy - coopérative agroalimentaire.

Extrait 3 - Les solutions écoresponsables, levier pour réduire l'impact environnemental