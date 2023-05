Pourquoi la géostatistique est une bonne solution pour évaluer les risques géotechniques ?

Webinaire gratuit, jeudi 25 mai à 11h30. La gestion des risques géotechniques est primordiale dans les projets de construction, en particulier lorsqu’il s’agit d’ouvrages de grande envergure. Des risques principalement dus aux conditions du sol. Leur variabilité et l’insuffisance du diagnostic augmentent la probabilité de rencontrer des conditions géologiques inattendues et, par conséquent, d’interrompre les travaux et dépasser les budgets.



La géostatistique permet de réduire ces risques en produisant rapidement un modèle objectif du sous-sol qui prend en compte l’incertitude et la variabilité de ses propriétés. Elle constitue ainsi un outil de choix pour le géotechnicien qui doit interpréter des quantités importantes de données et justifier et sécuriser son design.



Geovariances organise un webinaire sur ce thème, le jeudi 25 mai 2023 à 11h30 / heure de Paris : « Pourquoi la géostatique est une bonne solution pour évaluer les risques géotechniques ? ».



Le webinaire dure 30 minutes et vous promet les bénéfices suivants :

• la modélisation rapide et robuste de la géologie et des propriétés physiques et mécaniques du sous-sol

• l’identification des zones sous-informées pouvant nécessiter des investigations supplémentaires

• la qualification des variations de propriétés du sous-sol

• la production de cartes de probabilité de dépassement d’un seuil physique critique



À travers les résultats d’une étude menée avec EDF « Risque de liquéfaction de couches sableuses constituant la fondation d’un réacteur », Hélène Binet, consultante à Geovariances, vous en fera la démonstration.