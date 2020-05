© Romain Pernot

Déconfinement, entre espoir et prudence

La phase de déconfinement qui s'ouvre le 11 mai va être progressive, en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire. Les services essentiels qui fonctionnaient depuis le confinement en "mode dégradé" dans les secteurs de l'énergie, de l'eau ou des déchets vont progressivement reprendre une activité normale. De nombreuses entreprises vont rouvrir certains bureaux et locaux pour accueillir à nouveaux leurs employés. La protection sanitaire de leurs salariés est une préoccupation majeure qui soulève de nombreuses questions techniques et juridiques. Les mêmes questions se posent pour les usagers des transports en commun. Si le télétravail reste pour l'instant la règle de base, les besoins de mobilité vont s'accroître pour les trajets domicile-travail, faisant craindre une utilisation massive de la voiture individuelle. Les communes s'organisent donc pour proposer des alternatives et notamment le vélo, adapté aux distanciation sociales.