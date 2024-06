Dans l'actu

Élections européennes 2024

Du 6 au 9 juin 2024, les citoyens des vingt-sept États membres de l'Union européenne sont appelés aux urnes pour élire les 720 eurodéputés qui composeront la dixième législature du Parlement européen pour les cinq années à venir. La présidence et les groupes qui siégeront dans l'hémicycle prendront forme lors d'une première session plénière, le 16 juillet. Puis viendra, dans les mois suivants, l'élection d'une nouvelle Commission européenne. Face à de nouvelles demandes d'adhésion et de fortes pressions économique et militaire, l'Union européenne sera confrontée à l'avenir de son Pacte vert, lancé en 2019.