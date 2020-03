Dans l'actu

Municipales : les programmes électoraux passent au vert

À quelques jours des élections municipales, les préoccupations environnementales se sont invitées dans la majorité des programmes électoraux. Et pour cause, en 2017, un rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) avançait que « 50 à 70 % des mesures d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ont vocation à être mises en œuvre à l'échelon infranational. » Ce verdissement des programmes constitue-t-il une vraie prise de conscience ou un simple marketing électoral ? Impossible de faire l’impasse sur l’écologie quand les sondages d’opinion pointent une réelle attente des citoyens français en la matière, qu’il s’agisse d’habitants de communes rurales, de taille moyenne, ou de grandes villes. Transport, qualité de l’air, agroécologie, énergie verte… Des thèmes qui riment souvent avec qualité de vie ; un enjeu au centre des élections municipales. La pression citoyenne est inédite sur ce scrutin local et accompagnée d’une forte communication des associations qui pointent le rôle des politiques locales dans la transition écologique. Depuis plusieurs mois, elles multiplient les outils d’accompagnement pour que candidats et élus s’emparent des questions environnementales.